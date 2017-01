40 jaar na legendarische break-upplaat spelen Limburgse muzikanten "Rumours" van Fleetwood Mac

2016 was een vruchtbaar jaar voor Limburgse bands. Nieuwe albums, veelbelovende groepen, prachtige videoclips,... Onze muziekjournalist Bart Husson vat voor jullie het Limburgs muziekjaar samen. Dit zijn de muzikale toppers van eigen bodem:Coolste hoes: The Sore Losers – SkydogsGeen uitleg nodig. Vette hoes voor een vette plaat.Beste albumtitel: Astronaute – Petrichor Petrichor: De geur die ontstaat wanneer regen op droge grond valt. De Grieken kenden het als de naam van het bloed van de goden. De natuurkundigen noemen het geosmine: aardgeur. Soit, geloof ons, de titel past perfect bij de plaat.Beste package deal: Mad About Mountains – Radio HarlazWe vallen met de deur in huis: Radio Harlaz is een van onze favoriete platen van het jaar. Maar er is meer. Als er geen goede radio meer gemaakt wordt, dan maak ik die toch gewoon zelf. Et voila, het resultaat: https://beta.mixcloud.com/RadioHarlaz/Origineelste videoclip: Drive Like Maria Haal de beelden van je videoclip frame per frame door de Prisma app van je smarthpone en verover op die manier de wereld. Dat is kort samengevat wat Drive Like Maria overkwam. Tot hun eigen grote verbazing werd de videoclip van ‘Deep Blue’ wereldwijd gretig gedeeld op foto- en videoblogs.Beste live show: Winterland ‘76 Een eerbetoon van enkele vrienden aan ‘The Last Waltz’, het afscheidsconcert van The Band, 40 jaar geleden. Het begon als een leuk idee, maar begint meer op een lange triomftocht te lijken. De Ancienne Belgique werd al plat gespeeld. In 2017 volgt een tour.Doorbraak van het jaar: Whispering Sons Het gaat hard voor Whispering Sons. Na de glorieuze overwinning op Humo’s Rock Rally keken ze niet meer achterom. Een plaat die unaniem lovend ontvangen werd, een plaatsje op Pukkelpop en een tour door Nederland, Duitsland en Frankrijk volgt in 2017. Lekker.Jan Swerts – Schaduwland Hier bestaat geen rubriek voor. Gewoon een prachtige plaat.Cypher – AMN Knallen maar..embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }Interview van het jaar – Maurits Pauwels Een interview met Mauro is altijd speciaal. Maurits Pauwels doet er nog een schepje bovenop.Songtitel van het jaar – Mantis "Punch You In The Dick With Your Selfie Stick", zelfs zonder luisterbeurt weet je gewoon dat dit een topnummer is. Mantis kwam dit jaar trouwens met 2 EP’s op de proppen. Goed bezig, zeggen we dan..embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }Ook lekker dit jaar: Fence – The Winding, Marble Sounds – Tautou, Tour – Mortefonica, Yung Graci – Kalender Ellende