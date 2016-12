8.000 bezoekers tijdens opening winteravonden Bokrijk

Moederziel alleen arriveerde de 25-jarige vluchteling Ibrahim Amoud negen maanden geleden vanuit Syrië in België. Hij vluchtte voor het geweld en woont nu in Bilzen. Ibrahim volgt Nederlandse les, maar gebruikt nog een andere taal om zich te integreren: die van de muziek. Via vluchtelingenhulp kwam hij in contact met studenten van de PXL Music. Ze zijn nu een muzikaal project gestart dat Oriëntaalse en Westerse muziek verbindt.