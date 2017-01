92-jarige vrouw met rollator doodgereden in Bree

De renovatie van het station van Hasselt start in de loop van 2018. Dat heeft Stefan T'Jolyn van ACOD Spoor vernomen bij de NMBS. Hij heeft zwart op wit op papier dat de NMBS zo'n 12 miljoen gaat investeren. Er komen nieuwe roltrappen, liften, aankondigingsborden en verhoogde perrons. "Het is dit of niets", zegt T'Jolyn, "want een nieuw stationsgebouw zit er niet in", aldus de vakbondsman.