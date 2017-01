Advocaat 20-jarige Peerse die vluchtmisdrijf pleegde: "Ze is er het hart van in."

De man die op kerstdag een 25-jarige vrouw uit Opglabbeek heeft overvallen aan een bankkantoor, is opgepakt. De vrouw was geld aan het afhalen in de bank in de Dorpsstraat in As toen ze plots werd vastgegrepen door een onbekende man. Hij bedreigde haar met een mes. De man drong eerst aan om nog meer geld af te halen, maar toen dit niet lukte, vluchtte hij weg met het afgehaalde geld. Voorbijgangers verwittigden de politie. De omgeving werd onmiddellijk doorzocht, zonder resultaat. Dankzij speurwerk kon de politie toch een verdachte op het spoor komen. Op 28 december werd een 20-jarige gearresteerd in zijn woning in As. De twintiger werd gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Die besloot de man aan te houden.