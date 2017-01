Gouverneur Reynders vraagt aan De Lijn om meer bussen in te zetten in Limburg tot de Noord-Zuidverbinding en andere mobiliteitsproblemen van de baan zijn. Hij deed de oproep zojuist in zijn jaarlijkse toespraak voor de gestelde lichamen. In het provinciehuis heeft de gouverneur ook het boek 'Limburg 1995-2015' voorgesteld.