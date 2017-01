Auto van brug in Godsheide gekatapulteerd: inzittende kritiek

In Beringen is grote heibel over de aanleg van een fietspad voor de nieuwe scholencampus. Enkele maanden voor de ingebruikname weigert de eigenaar de grond af te staan. Omdat hij niet wil toegeven, wordt de zaak beslecht voor de vrederechter. Pikant detail: de eigenaar is gemeenteraadslid in Beringen. Een welles-nietes-spelletje, want zowel burgemeester Webers als onafhankelijk raadslid Hilaire Poels zeggen dat de veiligheid van de 2000 scholieren op het spel staat.