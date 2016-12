Bilzerse politie betrapt twee bestuurders onder invloed van drugs

Vandaag verschenen twee vrouwen voor de Raadkamer van de Rechtbank in Hasselt. Het tweetal (een 21-jarige en een 27-jarige) werd vorige vrijdag opgepakt op verdenking van inbraak in een appartement in de Solferinostraat in Paal-Beringen. Toen de vrouwen betrapt werden, sloegen ze op de vlucht. Een politieman van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo, die toevallig in zijn vrije tijd daar passeerde, kon één van hen onderscheppen en overmeesteren. De andere vrouw wist in eerste instantie te ontkomen en vluchtte de kerk van Paal in, waar zij even later door een politiepatrouille kon gearresteerd worden. Op zaterdag werden de twee vrouwen van Italiaanse nationaliteit voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt, die hen liet aanhouden.