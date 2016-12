Spelers werden niet geraadpleegd over ontslag

Peter Maes is niet langer trainer van Racing Genk. De club stuurt hem de laan uit na de tegenvallende resultaten in de competitie. Genk staat pas negende op 9 punten van een play-off 1-ticket. Voorzitter Herbert Houben noemt het ontslag een persoonlijke nederlaag, maar de druk was te groot, van buitenaf maar ook binnen de club, aldus de voorzitter.