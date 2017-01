De Limburgse Elise Mertens (WTA 127) staat voor het eerst in de halve finales van een WTA-toernooi. De 21-jarige tennisster heeft in de kwartfinales afgerekend met de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 22) in een wedstrijd van 1 uur en 20 minuten. Voor Mertens was het al de zesde zege in Hobart. In de halve finale neemt ze het op tegen de Kroatische Jana Fett (WTA 360) of de Paraguayaanse Veronica Cepede Toyg (WTA 129).