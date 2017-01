Griepepidemie nu officieel in het land

Het is bijzonder druk op de spoedgevallen in de Limburgse Ziekenhuizen. In het Ziekenhuis Oost Limburg in Genk lopen de wachttijden maar liefst op tot 4 uur. De patiënten hebben dan de meeste onderzoeken afgerond. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat in de winter de wachtzalen vollopen. De drukte is vooral te wijten aan het winterweer. Patiënten lopen breuken op of kampen met luchtwegeninfecties.