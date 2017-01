Hamontse Elise Mertens wint eerste WTA-tornooi

Elise Mertens heeft voor het eerst in haar carrière een WTA-tornooi gewonnen. De 21-jarige Hamontse won in het Australische Hobart de finale van de Roemeense Monica Niculescu (WTA-40) met 6-3 en 6-1.

Elise Mertens kan terugkijken op een fantastische week in Hobart. Zowel in de kwalificaties als op de hoofdtabel moest ze geen enkele set prijsgeven. Precies 17 jaar na Kim Clijsters pakt Elise Mertens nu de titel in Hobart. Door haar tornooizege maakt de Hamontse ook een flinke sprong op de wereldranglijst. Zo zal ze voor het eerst in haar carrière in de top 100 staan.

Doordat ze zo ver geraakte in Hobart, moest Elise Mertens wel de kwalificaties van de Australian Open aan zich laten voorbijgaan. Daar zal ze wel uitkomen in het dubbelspel.