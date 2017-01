Nieuws Het TVL Nieuws van zondag 15 januari

* Op de Boudewijnlaan in Diepenbeek gebeurt opnieuw een zwaar verkeersongeval. Op exact dezelfde plaats als waar drie maanden geleden twee jongeren het leven lieten. * Er is heel wat vals geld in omloop in Limburg. De politie vraagt om extra waakzaam te zijn. * En we trokken naar de Hoge Venen, waar heel wat Limburgers dit weekend genoten van de sneeuw.