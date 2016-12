Jaaroverzicht 2016: Station Hasselt

Vrijdag heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad vijf vrouwen opgepakt die verdacht worden van het plegen van inbraken in Hasselt en Diepenbeek. Vier verdachten werden aangehouden door de onderzoeksrechter in Hasselt. Twee jonge vrouwen, waarvan één minderjarig is, werden vrijdagnamiddag op heterdaad betrapt bij een inbraak in een appartement in de Toekomststraat in Hasselt. Ze hadden gestolen spullen en inbrekersmateriaal op zak. Tijdens dezelfde namiddag hield een politieploeg een voertuig met Duitse kentekenplaten aan dat eerder gezien werd bij een inbraak in Diepenbeek. In het voertuig zaten drie vrouwen die, na het nemen van vingerafdrukken, allemaal gekend bleken te zijn bij de politiediensten hetzij onder andere identiteiten. Vier verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Ze werden alle vier aangehouden. Het minderjarig meisje werd voorgeleid in Luik.