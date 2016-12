Jaaroverzicht 2016: zinloos geweld

Het worden fijne feestdagen voor een 55-jarige man uit Lanaken. Hij won een miljoen euro met de Lotto maar heeft geen enkel idee wat hij met het geld gaat doen.Politievakbonden zijn gekant tegen nieuwe fusies van politiezones in Limburg. Ze reageren op een rondvraag van TV Limburg waaruit bleek dat nogal wat burgemeesters gesprekken voeren over mogelijke nieuwe fusies.Steeds meer restaurants sluiten op ouderjaaravond. Een nieuwe trend is dat de chef de deuren sluit maar wel eten aan huis levert en daar veel meer mee verdient.En in het TVL-jaaroverzicht blikken we terug op de everzwijnen die dit jaar niet waren weg te branden uit het nieuws.