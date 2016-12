KRC Genk stuurt trainer Peter Maes de laan uit

KRC Genk beëindigde vandaag de samenwerking met Peter Maes. Dat laat de club zelf via een persbericht weten.

Maes kwam bij de start van seizoen 2015-2016 over van KSC Lokeren en was T1 van KRC Genk bij 81 officiële wedstrijden. Het bereiken van Play off 1 komt fors in gevaar door de tegenvallende resultaten van de laatste weken. Hierom werd beslist de samenwerking te beëindigen.

Voor de thuiswedstrijd morgen tegen KAA Gent zal Rudi Cossey tijdelijk de rol van T1 op zich nemen. KRC Genk bedankt Peter Maes voor zijn harde werk en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière.