Limburgers schrappen moslimlanden als vakantiebestemming

Timeless Beauty. Dat is de nieuwe tentoonstelling in het Gallo-Romeins museum in Tongeren. Verrassend, want het zijn moderne, artistieke naaktfoto's. De Antwerpse topfotograaf Marc Lagrange werkte aan een reeks voor het Gallo-Romeins museum, maar overleed vorig jaar op vakantie in Spanje. Midden in de voorbereidingen. Gedeputeerde voor Cultuur Igor Philtjens besloot om samen met Marc zijn vriendin zijn levenswerk toch tentoon te stellen.