Natuurhulpcentrum vangt elf exotische dieren op

Het Natuurhulpcentrum heeft gisteren 11 exotische dieren opgevangen die al 72 uur in hun transportkooien verbleven. De 'border inspection' van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) hield op de luchthaven van Zaventem een transport tegen van exotische dieren uit Jakarta. Het ging om acht beermarters, twee tagoeans (rode reuze vliegende eekhoorns) en een mierenegel. De dieren bleken niet gechipt, waardoor alle gezondheidsattesten en bijhorende papieren ook ongeldig waren. Daarom besloot het FAVV om de zending tegen te houden. Omdat de dieren al 72 uur in hun transportboxen zaten, werd er zeer urgent opvang voor hen gezocht. Er werden diverse dierentuinen en -parken in België gecontacteerd, maar zonder resultaat. Het Natuurhulpcentrum had in eerste instantie ook maar drie binnenkooien vrij, maar heeft uiteindelijk de vermoeide reizigers een goed onderkomen kunnen bezorgen in verwarmde kooien. De diertjes zijn niet beschermd tegen deze koude en hebben daarom speciale zorgen nodig.