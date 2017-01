'De absolute meerderheid van de CD&V van Mark Vos doorbreken. Dat wordt de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar'. Dat zeggen de oppositiepartijen in Riemst. In de Zuid-Limburgse gemeente zit Mark Vos intussen 10 jaar in het zadel als burgemeester. In 2012 haalde hij met de CD&V zelfs de absolute meerderheid en besloot hij alleen verder te gaan, zonder de N-VA van Jan Peumans. Politieke vriend en vijand, over 10 jaar Riemst onder burgemeester Mark Vos.