Overrompeling in Snow Valley in Peer: iedereen wil nog snel oefenen voor skivakantie

Het loslopende witte damhert van Kuringen is gevangen. Een maand lang was de Hasseltse deelgemeente in de ban van het gewonde dier dat zich maar zelden liet zien en zich schuilhield in natuurgebied De Wijers. Vandaag lukte het drie medewerkers van het Natuurhulpcentrum het dier in een net te strikken en over te brengen ter verzorging naar Opglabbeek.