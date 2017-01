Paniek op sociale media na bericht over mogelijke terreur in Hasselt

In Heusden-Zolder heeft een serieverkrachter drie jaar lang escortdames aangerand en vervolgens bestolen. Hij is aangehouden onder elektronisch toezicht. Kafka in Maaseik. Het splinternieuwe ziekenhuis dat in mei de deuren opent krijgt geen bushalte voor de deur. Patiënten die het openbaar vervoer gebruiken zullen 300 meter verderop moeten opstappen. De 20-jarige bestuurster uit Peer die vluchtmisdrijf pleegde na een dodelijk ongeval, heeft bijzonder veel spijt, zegt haar advocaat. Haar aanhouding is intussen met een maand verlengd. En het is vandaag Driekoningen. Wij trokken mee van deur tot deur in Ham.