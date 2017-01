Patrick Janssens: "Niemand verlaat de club nog deze winter"

Ook STVV is op oefenstage in Spanje, meer bepaald in La Manga. Het huiswerk voor de Kanaries deze wintermercato lijkt al gebeurd, want met 4 nieuwkomers heeft trainer Ivan Leko geen reden tot klagen. Toch niet over de spelerskern. De terreinverzorger moest het vandaag wel ontgelden, want die was te laat begonnen met het sproeien van de terreinen. Niels Christiaens is voor ons ter plaatse, en stelde vast dat Leko heel STVV op scherp zet voor de terugronde.