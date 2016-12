Peer verlaagt gemeentebelastingen

De Hasseltse burgemeester Nadja Vananroye gaat onderzoeken of er een fusie mogelijk is tussen de politiezone LRH en de zones rond Sint-Truiden en Tongeren. Dat is gebleken tijdens een rondvraag van TV Limburg bij alle Limburgse burgemeesters. Daaruit blijkt ook dat er heel wat onderhandeld wordt. Bovendien zijn er ook samenwerkingen op til, zoals die tussen de zones Bilzen-Hoeselt-Riemst en Voeren. Al is er ook heel veel vrees voor te grote fusies. Slechts 8 van de 44 burgemeesters zijn voorstander van niet meer dan twee of drie hele grote politiezones in Limburg. "We willen niet terug naar de tijd van de rijkswacht" klinkt het.