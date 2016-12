Politie Limburg Regio Hoofdstad pakt vijf vrouwen op die verdacht worden van inbraak

De Limburgers hebben flink in de buidel getast in de aanloop van de eindejaarsfeesten. Er werd meer gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. In Diepenbeek is er opnieuw commotie rond het kerkhof. Er wordt een nieuwe rivier gegraven voor het nieuwe vakantiepark op Terhills in Eisden. En we trokken naar de AB in Brussel waar de eindejaarsconference 'Tirade' van Stijn Meuris in première ging.