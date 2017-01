Pukkelpop wint prestigieuze award voor Baraque Futur

40 jaar na de legendarische plaat "Rumours" van de Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac brengen Limburgse muzikanten nu een eerbetoon aan één van de meest iconische break-up platen uit de muziekgeschiedenis. Zeven artiesten trekken vanaf vrijdag rond in Vlaanderen met hun versies van hits zoals Go your own Way of The Chain. Nu vrijdag begint hun tournee in een uitverkocht cultuurcentrum Muze, in Heusden-Zolder.