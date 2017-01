Guy Martens gaat opnieuw als keeperstrainer aan de slag bij Racing Genk. Martens was eerder al aan de slag in Genk, van 1991 tot 2015. Maar bij de komst van Peter Maes als trainer moest het clubicoon plaats maken voor Erwin Lemmens. Nu Maes & Lemmens bedankt zijn voor bewezen diensten in Genk, moest de club op zoek naar een nieuwe keeperstrainer. En kwam zo opnieuw terecht bij Martens. Martens was erbij als keeperstrainer toen KRC Genk haar grootste sportieve successen behaalde. Onder zijn vleugels groeiden Genkse talenten zoals Courtois en Casteels tot internationale topkeepers. Martens werkte het afgelopen jaar in Singapore en later bij Samara met Frank Vercauteren. Hij wordt in Genk aangesteld tot het einde van het seizoen.