Shoppers nu al op zoek naar koopjes in Hasselt

U hebt flink in de buidel getast in de aanloop van de eindejaarsfeesten. De zelfstandige winkeliers danken u. De meerderheid is tevreden over de verkoop. Meer dan de helft van de bevraagde handelaars meldt dat ze evenveel of meer verkocht hebben in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemersorganisatie UNIZO Limburg bij 150 handelaars.