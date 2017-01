Sterrenchef Luc Bellings stopt ermee

14 stekelvarkens en twee leeuwinnen. Dat zijn de nieuwe bewoners van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Medewerkers van het centrum zijn de dieren in een failliete dierentuin in het zuiden van Spanje gaan halen. Na een busrit van bijna 20 uur werden de stekelvarkens en de leeuwinnen vanmorgen in hun Limburgse kooien gezet, al verliep dat niet zonder slag of stoot.