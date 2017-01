KRC Genk besliste vandaag om de samenwerking met assistent trainer Rudi Cossey en keeperstrainer Erwin Lemmens te beëindigen. Cossey kwam dit seizoen over van KAA Gent. Lemmens startte samen met Peter Maes in Genk in juni 2015. De club bedankt beide trainers voor hun inzet, en wenst hen veel succes in hun verdere carrière. Jos Daerden start als nieuwe assistent trainer bij KRC Genk. Hij wordt aangesteld tot het einde van het seizoen. Daerden was eerder al assistent trainer bij KRC Genk (2001-2004) en behaalde er in 2002 samen met Sef Vergoossen de landstitel. Met zijn ruime ervaring als speler en trainer in onder andere België en Nederland, en zijn uitgebreide kennis van de Belgische competitie, is Daerden zeer complementair met hoofdtrainer Stuivenberg. Daerden zal op vrijdag meereizen met de ploeg op winterstage naar Spanje.