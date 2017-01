TVL, 2 januari 2017

In Lummen is er afgelopen nacht een zware brand uitgebroken in het huis van Danny Vanhamel. Vanhamel zat 13 jaar in de cel voor de ontvoering van Anthony De Clercq in 1992. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Het huis is volledig verwoest. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar volgens het parket is kwaad opzet voorlopig uitgesloten.