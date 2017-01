Op dinsdag 17 en donderdag 26 januari organiseert de politie Limburg Regio Hoofdstad, in samenwerking met het PLOT en Hogeschool PXL, infosessies rond 'werken bij de politie'. In totaal schreven 400 personen zich hiervoor in. Tijdens de infosessies geeft Zaër Coenen, rekruteringscoördinator bij de federale politie, een toelichting over de selectieprocedures die je moet doorlopen voor je aan de politieopleiding mag beginnen. Ook het PLOT, de politieschool Limburg, neemt deel aan de infosessies. "Wij geven graag wat meer uitleg over de opleiding van één jaar tot politie-inspecteur," klinkt het. "Studenten worden tijdens deze opleiding individueel begeleid en doen ervaring op het terrein op." Aan het einde van de avond kunnen de deelnemers individueel vragen stellen aan de aanwezige beroepenvoorlichters. "Vanaf het moment dat we de infosessie op sociale media aankondigden, stroomden de inschrijvingen snel binnen," zegt Philip Pirard, korpschef van de politie Limburg Regio Hoofdstad. "Al na twee dagen hebben we een extra sessie moeten organiseren. Uiteindelijk hebben we afgeklopt op bijna 400 inschrijvingen. Het is duidelijk dat politie-inspecteur nog steeds een erg aantrekkelijk beroep is." Beide sessies zijn volledig volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.