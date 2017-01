TVL Nieuws, 18 januari 2017

De loketten in het station van Genk zijn voortaan nog maar zeer beperkt open. Reizigers moeten hun treintickets kopen bij een automaat. Ronnie Leten stapt op als CEO bij Atlas Copco. In een gesprek met TV Limburg zegt hij dat het tijd is voor iets nieuws na 8 jaar aan de top. CM is niet te spreken over de enorme prijsverhoging voor een eenpersoonskamer in het Jessa Ziekenhuis. Volgens de mutualiteit is de patiënt het slachtoffer. En Siebe Schrijvers keert mogelijk deze maand al terug naar Racing Genk.