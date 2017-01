TVL Nieuws zondag 08-01-2017

De serieverkrachter uit Heusden-Zolder heeft slachtoffers gemaakt in heel het land. Ze komen vooral uit het Brusselse en het Antwerpse. Het blijft glad op de Limburgse wegen. Er is deze week nog sneeuw op komst. We trekken naar de oefenstages van Genk en STVV in Spanje.En in Beringen verruilen leerlingen hun 300 jaar oude schoolgebouw voor een nieuw scholencomplex.