Vlotte bestuurder uit Hoeselt betrapt op cocaïnegebruik

De Kerkstraat in Lommel is opnieuw open voor autoverkeer. “De straat is een woonerf waar auto’s maximum 20 km/uur mogen rijden en waar voetgangers de ganse breedte van de weg mogen gebruiken”, zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. De politie gaat er nu starten met intensieve snelheidscontroles. “De woonerf is wennen voor fietsers en voetgangers, maar zeker ook voor automobilisten. Afgelopen week kwamen er al heel wat klachten binnen over te snel rijden. We willen samen met de politie kort op de bal spelen en automobilisten duidelijk maken dat ze zich aan de regels moeten houden. Het zijn fietsers en voetgangers die de belangrijkste plaats hebben in de straat.” De politie zal de komende weken intensieve snelheidscontroles uitvoeren in de Kerkstraat. “Belangrijk daarbij is dat de regels binnen een woonerf erg streng zijn”, zegt korpschef Bart Voordeckers. “Vanaf 20 km/uur te hard - dus als je 40 km/uur rijdt - loop je het risico dat je rijbewijs ingetrokken wordt.”