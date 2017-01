Vrouwen aangehouden voor winkeldiefstallen op Hasseltweg

In Heusden-Zolder is een serieverkrachter opgepakt. Hij kon 3 jaar ongemoeid zijn gang gaan en had het gemunt op escortdames. Ze werden verkracht en vervolgens bestolen. Het gaat om een tiental feiten, maar wellicht heeft hij nog meer slachtoffers gemaakt. De zaak dateert van eind vorig jaar, maar komt pas nu aan het licht. Opmerkelijk is dat de dader niet naar de cel moet. Hij verscheen vandaag voor de raadkamer en daar werd zijn elektronisch toezicht verlengd. Het parket, dat zich van commentaar onthoudt, gaat in beroep.