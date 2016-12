Waarom koos Genk voor Albert Stuivenberg?

Niet Besnik Hasi, maar wél de onbekende Albert Stuivenberg wordt de nieuwe trainer van Genk. Dat is toch wel een verrassing. "We waren voorbereid dat het met Peter Maes zou kunnen fout lopen, daarom hadden we snel een nieuwe trainer," legt CEO Patrick Janssens uit. "Maes was een populaire trainer, we hadden deze negatieve reacties wel verwacht ".