Lommel United snoept puntje af van leider Roeselare

De winst van Elise Mertens is de eerste grote tornooizege van een Limburgse tennister sinds Kim Clijsters de Australian Open won in 2011. Mertens treedt zo dus in de voetsporen van haar grote idool. Sinds 2014 traint ze ook aan de Kim Clijsters Academy in Bree. En daar zijn ze uiteraard bijzonder fier op de knappe prestatie van hun poulain. Carl Maes, de ex-coach van Clijsters en directeur van de Academy, over het succes van Elise Mertens.