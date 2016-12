Sport Sportjaaroverzicht 2016: Olympische Spelen, wielrennen en de Red Dragons (1)

embed

In het TVL Sportjaaroverzicht 2016 blikken we terug op de vele hoogtepunten van onze Limburgse sporters. Eén van onze gasten is Dirk Van Tichelt, hij pakte brons in het judo op de Spelen in Rio. Maar we hebben ook twee pechvogels te gast. Johan Vansummeren moest noodgedwongen stoppen met koersen na hartproblemen en tienkamper Hans Van Alphen hing zijn spikes aan de haak na veelvuldig blessureleed. Onze vierde gast is volleybalcoach Brecht Van Kerckhove. Hij blikt onder meer vooruit op zijn nakende samenwerking met Vital Heynen bij de Red Dragons.