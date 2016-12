In het zaalvoetbal was het een druk bekerweekend. In elke achtste finale kwam een Limburgse ploeg in actie. Enkel Gelko Hasselt en Heracles Alken hebben zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales. In die kwartfinales nemen ze het tegen elkaar op. Eisden Dorp speelt komende week nog zijn achtste finale tegen Malle-Beerse.