Zaalvoetbalclub Alken moet vluchten voor geweld na wedstrijd

Beachvolleybalsters Liesbeth Mouha en Katrien Gielen willen naar de Olympische Spelen in Tokyo in 2020. Eerder misten ze al op een haar na de kwalificatie voor London in 2012, maar nu zijn ze al met de voorbereiding begonnen om hun Olympische droom waar te maken. De nodige fondsen om aan dit avontuur te beginnen, proberen ze te vergaren via crowdfunding.