3,5 miljoen euro voor digitalisering van de woonzorgcentra

Een team van Poolse historici en onderzoekers heeft vandaag twee onbekende soldaten opgegraven op het Pools kerkhof in Lommel. Ze denken dat ze familie van de gesneuvelde soldaten hebben gevonden in Polen. Met DNA onderzoek willen ze nu eindelijk een naam kunnen plaatsen bij de graven van de gesneuvelden. Het is de eerste keer dat er in ons land Poolse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog worden opgegraven.