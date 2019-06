De storm heeft lelijk huis gehouden in Limburg. De hulpdiensten moeten in heel de provincie 1.100 keer uitrukken om hulp te bieden bij stormschade. Het gaat vooral om afgerukte daken, geknakte elektriciteitspalen en omgewaaide bomen. - In Bilzen is de verkiezingskoorts helemaal losgebarsten. Nationale kopstukken voeren campagne op de markt om de Bilzerse kandidaten te steunen voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen volgende week. Er zijn minstens vier kandidaat-burgemeesters. - Duizenden Limburgers staan urenlang in de file nadat een tankwagen kapseist op de E313.- En Peer maakt zich op voor een unieke overzichtstentoonstelling van Pieter Breugel. Het is nooit bewezen dat Breugel geboren is in Brogel maar Peer heeft de schilder helemaal in zijn hart gesloten.