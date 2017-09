beginquote

In Diepenbeek is vandaag gestart met de bouw van een nieuwe gebedsruimte en ontmoetingscentrum in Lutselus. Bijna zeven jaar geleden stortte de kerk in tijdens kerstnacht. De gemeente en de parochie hopen nu dat het nieuwe gebouw geopend kan worden vlak voor Kerstmis 2018. Het hele project wordt gefinancierd door de verzekering.