Daders aangehouden na schietpartij in Genk

De 41-jarige Hoeselaar Benny C. is veroordeeld tot zestien jaar cel voor de dood van zijn echtgenote. De politie vond haar lichaam op 30 juli 2015 in hun flat in Hoeselt. De vrouw bleek al tien dagen gewurgd opgebaard te liggen in bed. De politie ontdekte het lichaam tijdens een huiszoeking voor een diefstal waar Benny C. uiteindelijk niets mee te maken had. De Hoeselaar wordt beschuldigd van doodslag en niet van moord, omdat hij z'n vrouw niet met voorbedachte rade vermoordde. Hij mocht de rechtbank met een enkelband verlaten, maar moet zich binnenkort in de gevangenis melden.