Nieuws hoofdpunten

embed

*De 18-jarige Maasmechelse, die een pak slaag kreeg omdat ze het opnam voor haar homovriend op een fuif in Bocholt, spreekt voor onze camera. Ze durft niet meer buiten te komen en begrijpt niet dat homohaat anno 2017 nog bestaat.*Het domein Molenberg in Rekem staat te verloederen en valt ten prooi aan vandalisme. Een man, die jarenlang verbleef in het kinderverblijf, klaagt de zaak aan.*C-Mine Crib is de Genkse versie van Silicon Valley en breidt uit. Er is plaats voor 50 extra bedrijven en startups.*Er vallen geen ontslagen bij de Provinciale Bibliotheek. De stad Hasselt is de nieuwe eigenaar. De 70 personeelsleden blijven aan de slag.*En 'In elke vrouw schuilt haar moeder'. In zijn zevende roman gebruikt de Beringse schrijver Marnix Peeters veel humor.