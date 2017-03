Limburgse chirurg in de cel voor uitkeringsfraude

Een 53-jarige Lanakenaar zit in de cel in Bolivia in één van de gevaarlijkste gevangenissen ter wereld. Hij riskeert een straf van 25 jaar voor drugshandel. In Lommel legt een robot de eerste steen van een strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie in Limburg.Limburgse hotels verhuren almaar meer kamers per uur, en dan niet voor erotische activiteiten. Klanten willen werken of even uitrusten.Oudsbergen, Oudsberg, Donderslag of Broekstede. Eén van deze vier wordt de nieuwe naam van de fusiegemeente Meeuwen-Gruitrode en Opgblabbeek. We peilen naar de mening van de inwoners. Burgemeesters Ceyssens en Spreeuwers zeggen dat ze het nog niet gehad hebben over wie straks de fusiegemeente gaat leiden.