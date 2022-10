Steeds minder leerlingen uit buitengewoon onderwijs kiezen voor bouwopleiding

Vanaf vandaag tot en met 30 november wordt voor de tweede keer de Taalscreening georganiseerd. Kleuters uit de 3de kleuterklas zullen dan een test afleggen die het taalniveau van de kleuters meet. De Taalscreening wordt afgenomen via de Koalatest, die speciaal werd ontwikkeld om spelenderwijs het taalniveau van kleuters te meten. De Taalscreening werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en brengt taalachterstand in kaart, waarna een gerichte aanpak kan volgen om taalachterstand waar mogelijk weg te werken. Wie aan de lagere school begint zonder voldoende kennis te hebben van de Nederlandse taal, zal al snel ook bij andere vakken een achterstand oplopen. Om dat te vermijden introduceerde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vorig jaar de Taalscreening. Uit de resultaten van de eerste Taalscreening bleek dat 15 procent van de kleuters extra of intensieve taalondersteuning nodig heeft. Zo bewees de Taalscreening meteen haar nut: taalachterstand werd in kaart gebracht waarna een gerichte aanpak volgde. De Taalscreening wordt georganiseerd via de Koalatest en bestaat uit 7 taken die allemaal vertrekken vanuit een normale en herkenbare klassituatie in de 3de kleuterklas: een spel met een hoepel, een turnles, een knutselopdracht, een rommelige eetzaal, een verhaal over konijntjes, de klasbibliotheek of een verjaardag in de klas. Bij de 7 taken horen doe-, zoek- of kies-opdrachten. Zo moeten kleuters bijvoorbeeld op basis van mondelinge instructies een papieren vingerpop maken, bepaalde delen van een tekening inkleuren of de juiste verjaardagstaart aanduiden. De kleuters leggen een deel van de opdrachten individueel af en een deel in een klein groepje van ongeveer 5 kindjes. Het is de vertrouwde klasleerkracht die alle opdrachten begeleidt en beoordeelt hoe goed de kleuters de instructies verstaan. Na het afleggen van de test krijgen alle kleuters een score die hen indeelt in een kleurzone. Kleuters in de groene zone hebben voldoende taalvaardigheid, kleuters in de oranje zone hebben mogelijk extra ondersteuning nodig en kleuters in de rode zone hebben waarschijnlijk intensieve begeleiding nodig. “Eens de Taalscreening is afgenomen en we weten welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben, kan een gerichte aanpak volgen”, zegt Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts. “Door in te zetten op het wegwerken van taalachterstand, garanderen we voor alle kinderen gelijke kansen bij de start van de lagere school”, aldus Weyts.