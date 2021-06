Versoepelingen coronamaatregelen: dit mag er allemaal vanaf morgen

De coronacrisis is niet voorbij, ook al dalen de cijfers van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Limburg elke dag. Zolang niet iedereen een tweede prik gekregen heeft, bestaat de kans dat het virus heropflakkert en mensen ziek maakt. Dat zegt gouverneur Lantmeeters. Hij sluit zich daarmee aan bij de virologen en biostatisticus Geert Molenberghs, die zich zorgen maken over de Delta-variant. De Delta-variant is de Indische variant die in opmars is en ook in ons land wel eens dominant zou kunnen worden. "We mogen genieten deze zomer, maar met mate en met in achtname van de veiligheidsmaatregelen, want pas ten vroegste tegen eind augustus zal iedere Limburger twee keer ingeënt zijn", aldus de gouverneur in een gesprek met onze redactie.