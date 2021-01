Apothekers bieden hun hulp aan bij de vaccinatiestrategie. Dat laten ze weten via een persbericht van het Vlaamse Apothekers Netwerk. Verschillende apothekers volgden een opleiding om zelf vaccins te mogen toedienen. En ze kunnen helpen bij het selecteren van risicogroepen, omdat ze dicht bij de patiënten staan.Apothekers maken, net als huisartsen en verpleegkundigen, deel uit van de zorgverstrekkers in de eerste lijn. Daarenboven zijn ze het makkelijkst bereikbaar voor de patiënten, ook tijdens de coronapandemie. En ze spelen binnenkort een belangrijke rol als farmaceutische experten in de vaccinatiecentra. Apothekers aligneren zich op de regionale vaccinatiestrategie. "Ze willen en kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen om de overheid en de burgers door deze epidemie te helpen," staat er in een persbericht van het Vlaamse Apothekers Netwerk. Selectie van patiënten uit risicogroepenApothekers kunnen onder meer bijstaan in de selectie van patiënten uit de risicogroepen, die vanaf maart worden gevaccineerd. Met behulp van het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) kennen zij hun patiënten goed. Ze kunnen de juiste patiënten naar de huisartsen leiden om op die manier samen zoveel mogelijk burgers en patiënten te bereiken. Risicopatiënten die op een of andere manier niet bij hun huisarts geraken, zullen ze zeker doorverwijzen. "Het GFD wordt al gebruikt om de medicatiehistoriek van patiënten op te volgen. De kwaliteit van deze gegevens kan de info die de huisartsen en mutualiteiten bezitten, verrijken en verfijnen. Burgers zonder vaste huisarts, en/of zonder medisch dossier, gaan nog steeds langs bij een apotheker die de afgeleverde medicatie registreert. Zo bereiken ze bijvoorbeeld ook mensen in grootstedelijke context, obese personen en meer," staat in het persbericht. Apothekers opgeleid om vaccins toe te dienenWanneer de brede bevolking wordt gevaccineerd, zullen er zo veel mogelijk handen nodig zijn, en dit 7 dagen op 7. Sinds eind 2020 worden geïnteresseerde apothekers opgeleid om vaccins toe te dienen. Eind deze maand zijn er opnieuw opleidingen voorzien. Zij kunnen dan mee vaccineren in de vaccinatiecentra. En later, net omdat ze zo dicht bij hun patiënten en makkelijk bereikbaar zijn, kan dit wellicht uitgebreid worden naar de apotheek.