17 jaar cel voor man die vriendin vermoordde en haar lichaam dumpte in kist in Albertkanaal

Vanmorgen heeft een interventieploeg van de lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst op de Bilzersteenweg in Hoeselt een voertuig aan de kant gehaald. De vlotte rijstijl van de bestuurder trok de aandacht van de politie. De 39-jarige man uit Hoeselt was in Bilzen uitgegaan en had te veel alcohol gedronken: hij had 1,4 promille alcohol in het bloed. Daarenboven legde hij een positieve speekseltest af voor het gebruik van cocaïne. Zijn rijbewijs werd dan ook onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De man was ook nog in het bezit van een gebruikershoeveelheid cocaïne. Na het afleggen van een verklaring, het nemen van vingerafdrukken en foto’s, mag de bestuurder naar huis gaan. Hij zal zich later wel nog moeten verantwoorden voor de politierechtbank.