Limburg volgend jaar overspoeld door dampshops?

Het Mariaziekenhuis in Overpelt en het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk gaan intensief samenwerken. Van een fusie willen ze niet spreken, maar bedoeling is toch tot één grote zorgverlener uit te groeien in de regio Noord-Oost Limburg. Doel is een optimalisatie van middelen en erkenningen in een regio van meer dan 400.000 inwoners.